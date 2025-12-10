യുക്രെയ്ൻ വിഷയം; യൂറോപ്പ് ദുർബലവും ക്ഷയിക്കുന്നതും: ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളിൽ യൂറോപ്പിൽ ആശങ്ക

Dec 10, 2025, 10:11 IST
ട്രംപ് 1200

വാഷിംഗ്ടൺ/ബ്രസൽസ്: യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത്. യൂറോപ്പ് "ദുർബലവും" "ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണെന്ന്" ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും, വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റം വഴി യൂറോപ്പ് സ്വയം "നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന്" ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തുവന്നത്.

പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ:

  • കുടിയേറ്റ നയം: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റ നയം ഒരു ദുരന്തമാണെന്ന് ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഈ നയം രാജ്യങ്ങളെ ദുർബലമാക്കുകയും യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
  • യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം: യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്ക് വ്യക്തമായ 'മുൻതൂക്കം' (Upper Hand) ഉണ്ടെന്ന് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി റഷ്യയുമായി യുഎസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചതായും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുക്രെയ്ന് മതിയായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ട്രംപ് വിമർശിച്ചു.

  • യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ: യൂറോപ്പിലെ ചില നേതാക്കൾ "വിഡ്ഢികൾ" ആണെന്നും, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ വേണ്ടത്ര പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ട്രംപിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനകൾ യൂറോപ്പിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നുള്ള പിന്തുണയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നും, നാറ്റോ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്നും യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചോദ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നതാണ് ട്രംപിൻ്റെ വാക്കുകളെന്നും നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

