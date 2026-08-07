റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വൻ പ്രഹരം: മുൻനിര ഇ-കോമേഴ്സ് ഭീമനായ 'വൈൽഡ്ബെറിസ്' കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
മോസ്കോ: റഷ്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ നട്ടെല്ലായ പ്രമുഖ ഇ-കോമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം 'വൈൽഡ്ബെറിസ്' (Wildberries) വെയർഹൗസുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ൻ ശക്തമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം തുടരുന്നു. റഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ഏകദേശം ഇരുപതോളം കൂറ്റൻ വെയർഹൗസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി യുക്രെയ്ൻ തകർത്തത്. റഷ്യൻ ആമസോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനിയുടെ സംഭരണശേഷിയുടെ അഞ്ചിലൊന്നിലധികം (11 ലക്ഷത്തിലധികം ചതുരശ്ര മീറ്റർ) ഭാഗം ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചതായി ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി: റഷ്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന്റെ 8.5%-ത്തോളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വൈൽഡ്ബെറിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇ-കോമേഴ്സ് രംഗമാണ്. വിതരണ ശൃംഖല തകർന്നതോടെ രാജ്യത്ത് നാണയപ്പെരുപ്പ ഭീഷണിയും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പാപ്പരത്ത സാധ്യതയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ച് യുക്രെയ്ൻ: റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് ആവശ്യമായ രാത്രികാല കാഴ്ചാ കണ്ണടകൾ (Night-vision goggles), ഹെൽമറ്റുകൾ, ഡ്രോൺ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിച്ചുനൽകുന്നത് ഈ വെയർഹൗസുകൾ വഴിയാണെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ ആരോപിക്കുന്നത്.
വ്യാപാരം നിലച്ചു: ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ചരക്ക് വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ റഷ്യയിലുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ റീട്ടെയിൽ പിക്ക്-അപ്പ് പോയിന്റുകളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും കച്ചവടം പകുതിയിലധികമായി കുറഞ്ഞു.
സാധാരണക്കാരായ റഷ്യൻ ജനതയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റഷ്യൻ വ്യവസായ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ ആക്രമണങ്ങളെന്ന് യുക്രെയ്ൻ വ്യക്തമാക്കി.