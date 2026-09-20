മോസ്കോയിൽ ഉക്രൈൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; രണ്ട് മരണം: 20 ഓളം പേർക്ക് പരിക്ക്
മോസ്കോ: റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉക്രൈൻ നടത്തിയ ശക്തമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 20 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റഷ്യൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
മോസ്കോ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന 450 ഓളം ഡ്രോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ 1,600-ലധികം ഉക്രൈനിയൻ ഡ്രോണുകൾ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ സേന വെടിവെച്ചിട്ടതായി മോസ്കോ മേയർ സെർജി സൊബ്യാനിൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ മേഖലയിലെ ജനവാസ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയ്ക്കും (Moscow Oil Refinery) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു.
രാമെൻസ്കിയിലെ 21 നിലകളുള്ള ഒരു പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഡ്രോൺ തകർന്നുവീണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 400-ഓളം ആളുകളെ അടിയന്തരമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. റഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് ഉക്രൈൻ ഈ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് റഷ്യ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഉക്രൈൻ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.