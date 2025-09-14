റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിൽ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; വൻ തീപിടിത്തം
മോസ്കോ: യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിലൊന്നായ കിരിഷി റിഫൈനറിയിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. റഷ്യയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ലെനിൻഗ്രാഡ് മേഖലയിലാണ് ഈ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുക്രെയ്ൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങളും ആക്രമണം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി റഷ്യയുടെ എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുക്രെയ്ൻ തുടർച്ചയായി ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. റഷ്യയുടെ യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനം നൽകുന്നത് ഈ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളാണെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ആക്രമണ ലക്ഷ്യം: ലെനിൻഗ്രാഡ് മേഖലയിലെ കിരിഷി എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഇത് റഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
- ആക്രമണത്തിന്റെ ആഘാതം: ഡ്രോണുകൾ തകർത്തതിനെ തുടർന്ന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് റഷ്യൻ ഗവർണർ അലക്സാണ്ടർ ഡ്രോസ്ഡെൻകോ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും തീ അണച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
- യുക്രെയ്ൻ സ്ഥിരീകരണം: യുക്രെയ്ൻ സൈനിക വൃത്തങ്ങളും ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും, സ്ഫോടനങ്ങളും തീപിടിത്തവും ഉണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
റഷ്യ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കാരാണെങ്കിലും, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം രാജ്യത്ത് സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ഇന്ധന ക്ഷാമം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം. ഇത് റഷ്യയുടെ ഇന്ധന വിതരണ ശൃംഖലയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.