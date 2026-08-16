മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വൈൽഡ്ബെറീസ് വെയർഹൗസിന് നേരെ യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; തിരിച്ചടിച്ച് റഷ്യയും
റഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള പ്രമുഖ ഇ-കോമേഴ്സ് കമ്പനിയായ വൈൽഡ്ബെറീസിന്റെ (Wildberries) ഭീമൻ വെയർഹൗസിന് നേരെ യുക്രെയ്ന്റെ ശക്തമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ഇതിന് മറുപടിയായി റഷ്യയും യുക്രെയ്നിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അതിശക്തമായ ആക്രമണ പരമ്പര അഴിച്ചുവിട്ടു.
മോസ്കോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കൊലെഡിനോയിലെ വൈൽഡ്ബെറീസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് യുക്രെയ്ൻ ഡ്രോണുകൾ പതിച്ച് വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഈ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി റഷ്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. മോസ്കോ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയ നൂറിലധികം ഡ്രോണുകൾ തളർത്തിയതായി റഷ്യൻ വ്യോമസേന അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, യുക്രെയ്നിലെ ജനവാസ മേഖലകളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യയും വൻതോതിൽ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.