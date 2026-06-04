യു.എസുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ അനിശ്ചിതത്വം; മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകൾ ആദ്യം വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ഇറാൻ; ചർച്ചകൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 11:21 IST
Trump White

വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്റാൻ  

അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ മരവിപ്പിച്ച വിദേശ ആസ്തികൾ (Frozen Assets) പൂർണ്ണമായി വിട്ടുനൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക്. ഇറാന്റെ ഈ കടുത്ത നിലപാട് കരാറിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വലിയ തടസ്സമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

​കരാറിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ യു.എസ്. ബാങ്കുകളിലും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉള്ള തങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഫണ്ടുകൾ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇറാന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ, ഇറാൻ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സുപ്രധാന പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതകൾ പാലിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുകയോ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യൂ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അമേരിക്ക.

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