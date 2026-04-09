കടലിനടിയിലെ വിവരചോരണം തടഞ്ഞു; റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികളെ തുരത്തി ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേന
അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന് അടിയിലുള്ള അതിപ്രധാനമായ ആശയവിനിമയ കേബിളുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താനും അവ നിരീക്ഷിക്കാനും എത്തിയ റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികളെ ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേന തുരത്തി. ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന അതിസാഹസികമായ ഓപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ റഷ്യയുടെ നീക്കങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ജോൺ ഹീലി (John Healey) ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- രഹസ്യ നീക്കം: റഷ്യയുടെ മൂന്ന് അന്തർവാഹിനികളാണ് (ഒരു ആണവ അന്തർവാഹിനിയും രണ്ട് ആഴക്കടൽ ഗവേഷണ അന്തർവാഹിനികളും) കടലിനടിയിലെ ഇന്റർനെറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേബിളുകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയത്.
- ബ്രിട്ടന്റെ തിരിച്ചടി: 'എച്ച്എംഎസ് സെന്റ് ആൽബൻസ്' (HMS St Albans) എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലും ആർഎഎഫ് പി-8 വിമാനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടൻ ഇവയെ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിച്ചു. നിരീക്ഷണം ശക്തമായതോടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികൾക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
- മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്: "ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്" എന്ന് പുടിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി, ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ കർശനമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേബിളുകൾ പ്രധാനം?
ലോകത്തിലെ 99 ശതമാനം അന്താരാഷ്ട്ര ഡാറ്റാ ട്രാഫിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് വിനിമയവും നടക്കുന്നത് കടലിനടിയിലുള്ള ഇത്തരം ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ വഴിയാണ്. ഇവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ ആഗോള ആശയവിനിമയ സംവിധാനം തന്നെ തകരാറിലാകും.
വിലയിരുത്തൽ: ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് റഷ്യ ഇത്തരമൊരു അട്ടിമറി നീക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചതെന്ന് ജോൺ ഹീലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.