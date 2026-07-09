യുറേനിയം ഇടപാടും പ്രതിരോധ സഹകരണവും; ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി നിർണായക ചർച്ചകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
മെൽബൺ: ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസും തമ്മിൽ നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നു. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാർഷിക ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, ഊർജം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കുകയാണ് ഈ ഉന്നതതല കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ:
യുറേനിയം, ആണവോർജ സഹകരണം: ഇന്ത്യയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വൻതോതിലുള്ള യുറേനിയം നിക്ഷേപം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ദശകങ്ങളിൽ ആണവോർജ ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർണായകമാകും.
പ്രതിരോധവും സുരക്ഷയും: ഇൻഡോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണവും പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും.
ഹരിത ഊർജവും വ്യാപാരവും: പുനരുപയോഗ ഊർജം, ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് (Critical Minerals) എന്നിവയിലെ നിക്ഷേപത്തിന് പുറമെ, ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 2030-ഓടെ 100 ബില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാറിനെക്കുറിച്ചും (CECA) ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
ആഗോളതലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ, വിശ്വസ്തരായ പങ്കാളികളെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മെൽബണിൽ നടന്ന ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു ഇന്ത്യൻ ജനവിഭാഗവും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മെൽബണിൽ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്.