ഇറാന് തിരിച്ചടി: അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ മുടക്കാൻ അമേരിക്കൻ വ്യോമ ഉപരോധം ഇന്ന് മുതൽ നിലവിൽ

By  Metro Desk Sep 23, 2026, 08:01 IST
lran Air

വാഷിങ്ടൺ / ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാനിയൻ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായി തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കടുത്ത ആകാശ ഉപരോധ നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് അമേരിക്ക. ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 23) മുതൽ ഇറാനിയൻ എയർലൈനുകൾക്ക് മേലുള്ള പുതിയ ഉപരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരും.

​ഇറാനിയൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് ലാൻഡിംഗ് സേവനങ്ങളോ, ഇന്ധനമോ നൽകുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസികൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ദ്വിതീയ ഉപരോധം (Secondary Sanctions) ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഡോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വിനിമയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

​അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കത്തെ തുടർന്ന് തുർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വിദേശ എയർലൈനുകൾ ഇറാനിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം വ്യോമയാന മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇത്തരമൊരു കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്. 

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