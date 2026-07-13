ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും യുഎസ് വ്യോമാക്രമണം; നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ടെഹ്റാൻ
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) സംഘർഷം കടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇറാനിലെ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്ക വീണ്ടും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡാണ് (CENTCOM) പുതിയ ആക്രമണ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഇറാന്റെ ശേഷി തകർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഇറാന്റെ നടപടികൾക്ക് അവരെ ഉത്തരവാദികളാക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, യുഎസിന്റെ പുതിയ സൈനിക നീക്കത്തോടെ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ നടത്തിയ എല്ലാ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു. യുഎസിന്റെ ഈ "ക്രൂരമായ ആക്രമണം" ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും ടെഹ്റാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ യുഎസ് അനാവശ്യമായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും മേഖലയിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ തിരികെക്കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കയാണെന്നും ഇറാൻ പ്രസ്താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി മേഖലയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.