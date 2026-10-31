യുക്രെയ്ന് 500 പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ നൽകാൻ യുഎസ് അനുമതി; എന്നാൽ ലഭിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്കി
വാഷിംഗ്ടൺ/കീവ്: റഷ്യൻ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുക്രെയ്ന് 500 പാട്രിയറ്റ് പ്രതിരോധ മിസൈലുകൾ കൂടി നൽകാൻ അമേരിക്ക منظൂരി നൽകി. ഏകദേശം 2.1 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാമ്പത്തിക കരാറിലാണ് യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒപ്പുവെച്ചത്.
എന്നാൽ, നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഈ മിസൈലുകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി രംഗത്തെത്തി. വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലത്ത് രാജ്യത്തെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് റഷ്യ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മിസൈലുകൾ അടിയന്തിരമായി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സെലെൻസ്കി വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മിസൈലുകൾ നൽകുന്നതിന് പകരം പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് യുഎസ് കരാർ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള കാലതാമസമാണ് മിസൈലുകൾ തങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നത് വൈകാൻ കാരണമാകുന്നത്.