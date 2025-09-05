അമേരിക്കൻ അപ്പീൽ കോടതി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പാസ്പോർട്ട് നയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ ശ്രമം തള്ളി
ബോസ്റ്റൺ: ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, നോൺബൈനറി ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ലിംഗ സ്വത്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പാസ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നത് തടയാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമം ഫെഡറൽ അപ്പീൽ കോടതി തള്ളി. നേരത്തെ ഈ നയം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് കീഴ്ക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ അപ്പീൽ കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ, ലിംഗഭേദം തിരിച്ചറിയുന്ന രേഖകളോടുകൂടിയ പാസ്പോർട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികൾക്ക് അവകാശം ലഭിച്ചു.
ട്രംപ് അധികാരമേറ്റ ഉടൻ ഒപ്പുവെച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിനെ തുടർന്നാണ് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്, പാസ്പോർട്ടുകളിൽ "ജനന സമയത്തുള്ള ലിംഗഭേദം" രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയത്. ഇതിൽ 'പുരുഷൻ' (M) അല്ലെങ്കിൽ 'സ്ത്രീ' (F) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിനെതിരെ, അമേരിക്കൻ സിവിൽ ലിബർട്ടീസ് യൂണിയൻ (ACLU) ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, നോൺബൈനറി, ഇൻ്റർസെക്സ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഈ നയം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും, തുല്യ അവകാശ സംരക്ഷണം നിഷേധിക്കുന്നതാണെന്നും അവർ വാദിച്ചു. കീഴ്ക്കോടതി ഈ വാദം അംഗീകരിക്കുകയും ട്രംപിന്റെ നയത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ബോസ്റ്റൺ ആസ്ഥാനമായുള്ള യുഎസ് സർക്യൂട്ട് കോടതി ഓഫ് അപ്പീൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രംപിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയത്. ഈ നയം "അപൂർണ്ണവും വിവേചനപരവും" ആണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തോടുള്ള മുൻവിധിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ നയമെന്ന കീഴ്ക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ അപ്പീൽ കോടതിയും ശരിവെച്ചു. ഈ വിധി ലിംഗ സമത്വത്തിനുള്ള വലിയ വിജയമായാണ് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ കാണുന്നത്.