ഇസ്രായേൽ പിന്തുണയെച്ചൊല്ലി യുഎസ് ഡെമോക്രാറ്റുകളിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം; മിഡ് ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ പാർട്ടിയിൽ ആഭ്യന്തര കലഹം
വാഷിംഗ്ടൺ: വരാനിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ മിഡ് ടേം (മധ്യകാല) തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇസ്രായേലിനുള്ള അമേരിക്കൻ പിന്തുണയെച്ചൊല്ലി ഭരണകക്ഷിയായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നു. ഇസ്രായേലിന് നൽകുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം നിർത്തലാക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെച്ചൊല്ലി യുഎസ് പ്രതിനിധി സഭയിൽ (ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്) നടന്ന വോട്ടെടുപ്പാണ് പാർട്ടിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയത്.
ഇസ്രായേലിനുള്ള 3.3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതി പ്രമേയത്തെ പകുതിയോളം ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങൾ പിന്തുണച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളും പരമ്പരാഗതമായി ഇസ്രായേൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായ പലരും പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗാസയിലെയും ലെബനനിലെയും ഇസ്രായേലിന്റെ സൈനിക നടപടികളോടും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു സർക്കാരിന്റെ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളോടും അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്കിടയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് വോട്ടർമാർക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എതിർപ്പാണ് ഇതിന് കാരണം. പാർട്ടിയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രോഗ്രസീവ് വിഭാഗം ഇസ്രായേൽ നയങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മിതവാദികളായ പരമ്പരാഗത നേതാക്കൾ ഇസ്രായേലുമായുള്ള ദീർഘകാല ബന്ധം തുടരണമെന്ന പക്ഷക്കാരാണ്.
കോൺഗ്രസിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന മിഡ് ടേം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുനിൽക്കെ, പാർട്ടി വോട്ടർമാർക്കിടയിലെ ഈ ഭിന്നത ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. പ്രതിപക്ഷമായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഈ ആഭ്യന്തര കലഹം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനും നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.