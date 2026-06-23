ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി യുഎസ്; 'മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി'യെന്ന് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഇറാനെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അമേരിക്ക. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് യുഎസ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 60 ദിവസത്തെ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇറാൻ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിലോ 'അരുതാത്തത്' പ്രവർത്തിച്ചാലോ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"ഇറാൻ ഈ സമാധാന കരാർ കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ മര്യാദകേട് കാണിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യും."
— അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
ആഗസ്റ്റ് 21 വരെയുള്ള 60 ദിവസത്തേക്കാണ് ഈ താൽക്കാലിക ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഇറാൻ ക്രൂഡ് ഓയിലും മറ്റ് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വിൽക്കുന്നതിനും അതിനുള്ള പണം യുഎസ് ഡോളറിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അനുമതി ലഭിക്കും. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണ വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഈ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
അതേസമയം, യുഎസിന്റെ ഈ നീക്കത്തിന് പകരമായി തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള (Strait of Hormuz) കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോർജ്ജ ഏജൻസിക്ക് (IAEA) തങ്ങളുടെ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അനുമതി നൽകാമെന്നും ഇറാൻ സമ്മതിച്ചതായാണ് യുഎസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ആണവ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പാകിസ്താനും ഖത്തറുമാണ് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത്.