ബെൻ-ഗുരിയൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ യുഎസ് ഇന്ധനവിമാനങ്ങൾ തുടരും; പ്രതിസന്ധിയിലായി 50,000 യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ
ടെൽ അവീവ്: ഇസ്രായേലിലെ പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ ബെൻ-ഗുരിയനിൽ (Ben-Gurion Airport) നിന്ന് തങ്ങളുടെ സൈനിക ഇന്ധനവിമാനങ്ങൾ (Refueling Tankers) മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്ക താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ഇറാനുമായുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷം വീണ്ടും ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുഎസിന്റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം. എന്നാൽ, യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ വിമാനത്താവളം കൈയടക്കുന്നതോടെ ഈ മാസം മാത്രം അമ്പതിനായിരത്തോളം (50,000) സിവിൽ യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇസ്രായേൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി (IAA) രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വേനൽക്കാല യാത്രാ സീസൺ ഏറ്റവും സജീവമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമില്ലാതെ യാത്രാവിമാനങ്ങൾ സർവീസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ശേഷിയിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ വിമാന സർവീസുകൾ നടക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുഎസ് വിമാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിദിനം പത്തോളം സർവീസുകൾ വരെ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇത് പതിനായിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരെ ബാധിക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന്, വിമാനത്താവളത്തിൽ കൂടുതൽ യുഎസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ലാൻഡിങ് അനുമതി നൽകരുതെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗതാഗത മന്ത്രാലയം എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ, യുഎസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് സൈനിക താവളങ്ങളിൽ ബദൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഉടൻ ഇടപെടണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ ആവശ്യം.