യു.എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ ട്രംപിന് തിരിച്ചടി: ഇറാനെതിരെയുള്ള യുദ്ധാധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ വോട്ട്
Jun 4, 2026, 08:57 IST
ഇറാനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായി സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് മൂക്കുകയറിടാൻ യു.എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ (ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്) പ്രമേയം പാസാക്കി. ട്രംപിന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലെ ചില അംഗങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കൊപ്പം ചേർന്നതോടെ പ്രമേയം ഇരുപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്തുണയോടെയാണ് (Bipartisan) പാസായത്.
പ്രസിഡന്റിന്റെ യുദ്ധാധികാരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന ഈ പ്രമേയം ട്രംപിന്റെ വിദേശനയങ്ങൾക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഇറാനെതിരെ തുടർ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.