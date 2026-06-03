മധ്യപൂർവേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിൽ: വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയതോടെ വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ഇറാനും
വാഷിംഗ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: മധ്യപൂർവേഷ്യയിൽ ദീർഘനാളായി തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ, മേഖലയിൽ പരസ്പരം വ്യോമാക്രമണം ശക്തമാക്കി അമേരിക്കയും ഇറാനും. സമാധാന ചർച്ചകൾ പൂർണ്ണമായും സ്തംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് തങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചതെന്ന് പെന്റഗൺ വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ആയുധപ്പുരകളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയത്.
അതേസമയം, തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് അമേരിക്ക നടത്തുന്നതെന്നും ഇതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഇറാൻ ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ കടുത്ത വെടിവെയ്പ്പ് തുടരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടന്നുപോന്നിരുന്ന വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വഷളാക്കിയത്. തടവുകാരെ تبادله ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ചും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും മുന്നോട്ടുവെച്ച കടുത്ത നിബന്ധനകളാണ് ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടാൻ കാരണം. നിലവിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ മേഖലയെ കൂടുതൽ വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം.