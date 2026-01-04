വെനസ്വേലയിലെ യുഎസ് അധിനിവേശം: ചൈനയ്ക്ക് കരുത്തേകുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ; തായ്വാൻ ആക്രമണ സാധ്യത മങ്ങുന്നു
Jan 4, 2026, 16:36 IST
വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടാൻ അമേരിക്ക നടത്തിയ സൈനിക നടപടി ചൈനയുടെ പ്രാദേശിക അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- ചൈനയുടെ ന്യായീകരണം: മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ അമേരിക്ക ഇടപെടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച്, ദക്ഷിണ ചൈന കടലിലെ തങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് ഈ സാഹചര്യം അവസരമൊരുക്കും.
- അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ മാറുന്നു: അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യമായ വെനസ്വേലയിലേക്ക് തിരിയുന്നതോടെ, പസഫിക് മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരായ നീക്കങ്ങളുടെ വേഗത കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- തായ്വാൻ സുരക്ഷിതം: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തായ്വാനെതിരെ ഒരു നേരിട്ടുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് ചൈന മുതിരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പകരം, അമേരിക്കയുടെ രാജ്യാന്തര പ്രതിച്ഛായയെ കടന്നാക്രമിക്കാനായിരിക്കും ചൈന മുൻഗണന നൽകുക.
- അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഷേധം: വെനസ്വേലയിലെ യുഎസ് നടപടിയെ ചൈനയും റഷ്യയും ഇതിനോടകം തന്നെ ശക്തമായി അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആഗോള തലത്തിൽ പുതിയൊരു ചേരിതിരിവിനും കാരണമായേക്കാം.