കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ഇറാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി അമേരിക്ക
വാഷിംഗ്ടൺ: അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽപ്പാതകളിൽ ഇറാൻ തുടരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി ഇറാനിലെ വിവിധ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അമേരിക്ക വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ (Strait of Hormuz) കടന്നുപോയ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ തുടർച്ചയായി ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകിയത്.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇറാന്റെ സൈനിക നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, ആശയവിനിമയ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഡ്രോൺ സംഭരണശാലകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ അടുത്തിടെ ഒപ്പുവെച്ച താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ കപ്പൽ ആക്രമണമാണ് അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പനാമ പതാക ഘടിപ്പിച്ച 'എം.ടി കികു' (M/T Kiku) എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. രണ്ട് ദശലക്ഷം ബാരലിലധികം ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി പോവുകയായിരുന്ന ഈ കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ പുതിയ വ്യോമാക്രമണം.
"അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടും" എന്ന് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മേഖലയിലെ വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ തങ്ങൾ സദാ സന്നദ്ധരാണെന്നും യുഎസ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാക്രമണത്തോടെ മേഖലയിൽ യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം വീണ്ടും വരിമുറുകുകയാണ്.