ഇറാനെതിരെ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണവുമായി യുഎസ്; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ആശങ്കയൊഴിയുന്നില്ല
വാഷിംഗ്ടൺ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ട്, ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയതായി അമേരിക്ക സ്ഥിരീകരിച്ചു. മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ സൈനികർക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നേരെ ഉണ്ടായ തുടർച്ചയായ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (Pentagon) വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് (IRGC) ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധ സംഭരണശാലകളും കമാൻഡ് സെന്ററുകളുമാണ് പ്രധാനമായും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന. മേഖലയിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ പ്രത്യാക്രമണമെന്ന് യുഎസ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കത്തോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധഭീതി വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പുതിയ സൈനിക നീക്കമെന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.