ഇറാനെ തളയ്ക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി അമേരിക്ക; രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം
ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനിയൻ പതാകയുള്ള ടാങ്കറുകളിൽ എഫ്/എ-18 സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കൻ നാവികസേന ആദ്യമായി ആക്രമണം നടത്തി. ഏപ്രിലിൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്. 2026 മെയ് ആറിനും മെയ് എട്ടിനും എം/ടി ഹസ്ന (M/T Hasna), എം/ടി സീ സ്റ്റാർ III (M/T Sea Star III), എം/ടി സെവ്ദ (M/T Sevda) എന്നീ മൂന്നു ടാങ്കറുകളെയാണ് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യംവച്ചത്.
ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ 20-മില്ലീമീറ്റർ കാനൻ വെടിയുണ്ടകളും കൃത്യതയുള്ള മിസൈലുകളുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ടാങ്കറുകൾ മുക്കുന്നതിന് പകരം, അവയുടെ സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രമാണ് അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. കപ്പലുകളുടെ റഡറുകൾ, പുകക്കുഴലുകൾ, എഞ്ചിൻ ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം.
May 8, 2026
ഇതോടെ ടാങ്കറുകളുടെ നിയന്ത്രണവും വേഗതയും നഷ്ടമായെങ്കിലും, വലിയ തീപിടിത്തമോ എണ്ണച്ചോർച്ചയോ ഉണ്ടായില്ല. പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും കപ്പലിലുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ബോധപൂർവ്വമാണ് ഈ രീതി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. യു.എസ്.എസ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ, യുഎസ്എസ് ജോർജ്ജ് എച്ച്.ഡബ്ല്യു. ബുഷ് എന്നീ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകളിൽ നിന്നാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയത്.
ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ അപൂർവ്വ ആക്രമണം
മെയ് ആറിന്, ഒരു എഫ്/എ-18 സൂപ്പർ ഹോർനെറ്റ് 20-മില്ലീമീറ്റർ എം61എ2 വൾക്കൻ പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ച് എം/ടി ഹസാന എന്ന ടാങ്കറിനെ ആക്രമിച്ചു. വിമാനം താഴ്ന്ന ഉയരത്തിൽ പറന്ന് ടാങ്കറിന്റെ റഡ്ഡറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി, ഒന്നിലധികം ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം നശിപ്പിച്ചു. ടാങ്കർ ഒരു ഇറാനിയൻ തുറമുഖത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന നേരിട്ട് വെടിയുതിർക്കുന്ന അപൂർവ്വ സംഭവമായിരുന്നു ഈ ആക്രമണം.
മെയ് എട്ടിന്, സീ സ്റ്റാർ III, സെവ്ഡ എന്നീ രണ്ട് ടാങ്കറുകൾ കൂടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ, പീരങ്കികൾക്ക് പകരം പ്രിസിഷൻ-ഗൈഡഡ് ബോംബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. വിമാനം രണ്ട് ടാങ്കറുകളുടെയും പുകക്കുഴലുകളിൽ ഇടിച്ച് അവയുടെ എഞ്ചിൻ സംവിധാനങ്ങൾ, വെന്റിലേഷൻ, പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്നിവ തകർത്തു. ഇറാനിയൻ എണ്ണ കടത്തുന്നതിൽ ഈ രണ്ടു കപ്പലുകളും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു.
ഉപരോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണ കഥ
2026 ഏപ്രിലിൽ, അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതുമായ കപ്പലുകൾക്ക് അമേരിക്ക നാവിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഈ നടപടിയെ തുടർന്ന് ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി നടന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം അമേരിക്ക മൈനുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.
ഇസ്ലാമാബാദിലെ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ് അറിയിച്ചതോടെ ഇറാനിയൻ എണ്ണ കയറ്റുമതി നിർത്താൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടു. ഉപരോധത്തിൽ 20-ലധികം യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, ഏകദേശം 200 വിമാനങ്ങൾ, ഇന്റലിജൻസ് വിമാനങ്ങൾ, മൈൻസ്വീപ്പർമാർ, മറൈൻ കമാൻഡോകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവരെ, 70-ലധികം വ്യാപാര കപ്പലുകൾ നിർത്തുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തന്ത്രം
കപ്പലുകളെ പൂർണ്ണമായും തകർക്കാതെ അവയെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്ന "മിഷൻ കിൽ" (Mission Kill) എന്ന തന്ത്രമാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ പയറ്റുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ നിരീക്ഷണം. എഫ്/എ-18 വിമാനങ്ങൾ, ഡിസ്ട്രോയറുകൾ, ഇ-2ഡി ഹോക്കികൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ മറ്റു നാവിക ഉപരോധങ്ങൾക്കും ഈ രീതി മാതൃകയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.