യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ അമേരിക്ക 'മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള' വഴി തേടുന്നു: ഇറാൻ
ഇസ്ലാമാബാദ്: അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് മുന്നോടിയായി രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഇറാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. നിലവിലെ യുദ്ധസാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അന്തസ്സായി പിന്മാറാൻ അമേരിക്ക 'മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള' വഴികൾ തേടുകയാണെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചർച്ചകൾക്കായി ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാന്റെ ഈ പരാമർശം.
തങ്ങളുടെ സൈനിക ശക്തി ഇന്ന് മേഖലയിലെ നിർണ്ണായക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും, ശത്രുക്കൾ തങ്ങൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച യുദ്ധക്കുരുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇറാൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇസ്ന (ISNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- സമാധാന ചർച്ചകൾ: അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫ്, ജാറെഡ് കുഷ്നർ എന്നിവർ ചർച്ചകൾക്കായി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് തിരിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ടെഹ്റാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- ഇറാന്റെ നിലപാട്: പാകിസ്ഥാൻ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനാണ് ഇറാന്റെ തീരുമാനം. നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നിലവിൽ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
- സന്ദർശനം: ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ഇതിനോടകം പാകിസ്ഥാനിലെത്തി അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
- പശ്ചാത്തലം: കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ച വെടിനിർത്തൽ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടതും യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നാവിക ഉപരോധവും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാന തടസ്സമായി തുടരുന്നു.
അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസ് ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെത്തുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.