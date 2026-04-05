ഇറാൻ മണ്ണിൽ യുഎസ് മറീനുകളുടെ 'സർജിക്കൽ' ഓപ്പറേഷൻ; ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്ന് പൈലറ്റിനെ മോചിപ്പിച്ചത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന പോരാട്ടത്തിലൂടെ

By  Metro Desk Apr 5, 2026, 16:19 IST
വാഷിംഗ്ടൺ/ടെഹ്‌റാൻ: ഇറാൻ്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ തകർന്നുവീണ യുഎസ് എഫ്-15ഇ (F-15E) യുദ്ധവിമാനത്തിലെ പൈലറ്റിനെ അതിസാഹസികമായ നീക്കത്തിലൂടെ അമേരിക്കൻ പ്രത്യേക സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇറാന്റെ മലനിരകളിൽ ശത്രുസൈന്യത്തിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പൈലറ്റിനെ, മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കടുത്ത വെടിവെപ്പിനും സംഘർഷത്തിനുമൊടുവിലാണ് യുഎസ് മറീനുകളും സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സും ചേർന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്.

ദൗത്യം നടന്നതിങ്ങനെ:

  • വിമാനം തകർന്നു: ഏപ്രിൽ 3-ന് നടന്ന പോരാട്ടത്തിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ടത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ജീവനക്കാരിൽ ഒരാളെ ഉടൻ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പൈലറ്റ് ശത്രുമേഖലയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയി.
  • തേടിയിറങ്ങി ഇറാൻ സൈന്യം: പൈലറ്റിനെ ജീവനോടെ പിടികൂടുന്നവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇറാൻ സൈന്യം ഡ്രോണുകളും ട്രാക്കർമാരെയും ഉപയോഗിച്ച് പൈലറ്റിനായി മലനിരകളിൽ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തി.
  • മിന്നൽ നീക്കം: പൈലറ്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയ യുഎസ് സേന, ഡസൻ കണക്കിന് അത്യാധുനിക പോർവിമാനങ്ങളുടെയും എംക്യു-9 റീപ്പർ (MQ-9 Reaper) ഡ്രോണുകളുടെയും കവചത്തിലാണ് രക്ഷാദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.
  • നേർക്കുനേർ പോരാട്ടം: പൈലറ്റിന് അരികിലേക്ക് ഇറാൻ സൈന്യം എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യുഎസ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അവിടെയെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ യുഎസ് സേനയും ഇറാൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ കടുത്ത വെടിവെപ്പ് നടന്നു. അമേരിക്കൻ ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്തുനിന്ന് ഇറാൻ സൈന്യത്തിന് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയാണ് മറീനുകൾക്ക് സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കിയത്.

'ഞങ്ങൾ അവനെ തിരികെ എത്തിച്ചു' - ട്രംപ്

​അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപാണ് പൈലറ്റിനെ സുരക്ഷിതമായി മോചിപ്പിച്ച വിവരം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. "ശത്രുക്കൾ ഓരോ നിമിഷവും അരികിലെത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ വീരയോദ്ധാവ് തളർന്നില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ആയുധങ്ങളുമായാണ് അമേരിക്കൻ സേന തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനെ രക്ഷിക്കാൻ എത്തിയത്," എന്ന് ട്രംപ് എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

​പരിക്കേറ്റ പൈലറ്റ് നിലവിൽ യുഎസ് സൈനികാശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇറാന്റെ മണ്ണിൽ ഇത്രയും ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെയും വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 'സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ' ദൗത്യമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

