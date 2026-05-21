ക്യൂബയിൽ യു.എസ് സൈനിക ഇടപെടലിന് സാധ്യത; തിരിച്ചടി ഭയന്ന് അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം
വാഷിംഗ്ടൺ: കരീബിയൻ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ ക്യൂബയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക സൈനിക നീക്കത്തിന് സാധ്യതയേറുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്കൻ സൈന്യം ക്യൂബയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ ക്യൂബൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള തിരിച്ചടികളെയും പ്രതികരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് യു.എസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ (U.S. Intelligence) തീവ്രമായ വിശകലനം ആരംഭിച്ചതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിൽ വാഷിംഗ്ടണും ഹവാനയും (ക്യൂബൻ തലസ്ഥാനം) തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഈ മാസം ആദ്യം ഉപരോധം നേരിടുന്ന റഷ്യൻ എണ്ണക്കപ്പൽ ക്യൂബ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് യു.എസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമായ പെന്റഗണിലെയും ഡിഫൻസ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയിലെയും (DIA) ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യൂബയുടെ തിരിച്ചടി സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠനം തുടങ്ങിയത്. അമേരിക്കൻ സൈനിക നടപടിയുണ്ടായാൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളും തുടർന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട്, പ്രസിഡന്റിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനിക ഓപ്ഷനുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
അടുത്തിടെ ക്യൂബ മുന്നൂറിലധികം അത്യാധുനിക ഡ്രോണുകൾ സ്വന്തമാക്കിയതായും, യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ക്യൂബയിലുള്ള യു.എസിന്റെ ഗ്വാണ്ടനാമോ ബേ (Guantanamo Bay) സൈനിക താവളം ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയും ഉയർത്തുന്നില്ലെന്നും, യു.എസ് ആക്രമിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ രാജ്യം വലിയൊരു "രക്തച്ചൊരിച്ചിലിന്" (Bloodbath) സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ക്യൂബൻ പ്രസിഡന്റ് മിഗുവെൽ ഡിയാസ് കനാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മുൻ ക്യൂബൻ ഭരണാധികാരി റൗൾ കാസ്ട്രോയ്ക്കെതിരെ യു.എസ് കോടതി കുറ്റപത്രം ചുമത്തിയതും ക്യൂബയ്ക്കെതിരെയുള്ള സാമ്പത്തിക-ഊർജ്ജ ഉപരോധങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതും നിലവിൽ മേഖലയിൽ കടുത്ത യുദ്ധഭീതി പടർത്തുന്നുണ്ട്.