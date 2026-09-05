ഇറാനിലെ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് യുഎസ് നീക്കം; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും ശക്തമായ സൈനിക ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക പദ്ധതിയിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാൻ ഉടൻ നിലപാട് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഇതിന് പിന്നാലെ, പേർഷ്യൻ ഉൾക്കടൽ മേഖലയിൽ വച്ച് ഇറാന്റെ മൂന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം (US Central Command) ആക്രമിച്ചു തകർത്തതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തിരിച്ചടിയായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഖാർഗ് ഐലൻഡ്, ജാസ്ക് പോർട്ട് പരിസരങ്ങളിൽ വച്ചാണ് ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ മേഖലയിൽ യുദ്ധഭീതിയും ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില വർധനവിനുള്ള സാധ്യതയും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.