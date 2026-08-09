അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ ശേഖരത്തിൽ വൻ കുറവ്; ശേഷിക്കുന്നത് 1,700-ൽ താഴെ മാത്രം
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തമായതോടെ അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സേനയുടെ പക്കലുള്ള പാട്രിയറ്റ് വ്യോമപ്രതിരോധ മിസൈൽ (Patriot Interceptor Missile) ശേഖരം വൻതോതിൽ കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. న్యూയോർക്ക് ടൈംസ് (New York Times) പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെന്റഗണിന്റെ പക്കൽ ഇപ്പോൾ 1,700-ൽ താഴെ പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.
ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ഇതിനകം 1,500-ലധികം പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾ യുഎസ് സൈന്യം ഉപയോഗിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മിസൈലുകളുടെ ഉൽപ്പാദനം വേഗത്തിലാക്കാനും വിപുലീകരിക്കാനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായി ചേർന്ന് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഉപയോഗിച്ചു തീർത്ത മിസൈലുകൾക്ക് പകരം പുതിയവ നിർമ്മിച്ച് ശേഖരം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ രണ്ടു വർഷത്തിലധികം സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
പാട്രിയറ്റ് മിസൈലുകൾക്ക് പുറമെ, എടിഎസിഎംഎസ് (ATACMS - Army Tactical Missile System), പ്രെസിഷൻ സ്ട്രൈക്ക് മിസൈലുകൾ (Precision Strike Missile) തുടങ്ങിയ ദീർഘദൂര മിസൈൽ ശേഖരവും വലിയ രീതിയിൽ തീർന്നുപോയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യോമപ്രതിരോധ ശേഷിയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ കുറവ് യുഎസിന്റെ ആഗോള സൈനിക സജ്ജീകരണത്തെയും സുരക്ഷാ തന്ത്രങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്.