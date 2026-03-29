ഇറാനിൽ കരയുദ്ധത്തിന് അമേരിക്കയുടെ പ്ലാൻ; ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന സൈനിക നീക്കമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Mar 29, 2026, 10:07 IST
USA

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സൈനിക സംഘർഷം ആരംഭിച്ച് അഞ്ചാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, കരയുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗൺ പദ്ധതിയിടുന്നതായി 'വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ്' റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ദൗത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം: ഒരു പൂർണ്ണ തോതിലുള്ള അധിനിവേശത്തിന് പകരം (Full-scale invasion), പ്രത്യേക സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും (Special Operations forces) ഇൻഫൻട്രിയെയും ഉപയോഗിച്ച് ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിന്നൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്താനാണ് പദ്ധതി. ഇത് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ നീണ്ടുനിന്നേക്കാം.
  • പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപ് (Kharg Island) പിടിച്ചെടുക്കുകയോ ഉപരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കൂടാതെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപമുള്ള ഇറാന്റെ മിസൈൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
  • സൈനിക വിന്യാസം: ആയിരക്കണക്കിന് യുഎസ് മറീനുകളും കപ്പലുകളും ഇതിനകം തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 'യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി' (USS Tripoli) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക കപ്പലുകൾ മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
  • ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം: പെന്റഗൺ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിന് അന്തിമ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. സൈനികർക്ക് സംഭവിക്കാനിടയുള്ള വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് തീരുമാനത്തെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത്.
  • ആശങ്കകൾ: ഇറാനിലെ ദുർഘടമായ ഭൂപ്രകൃതിയും ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങളും യുഎസ് സൈനികർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

​ഈ മാസം ആദ്യം ആരംഭിച്ച യുദ്ധത്തിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരയുദ്ധം കൂടി ആരംഭിച്ചാൽ അത് പശ്ചിമേഷ്യയെ വൻ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഭയപ്പെടുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like