ട്രംപ് - ഷി ജിൻപിംഗ് കൂടിക്കാഴ്ച മെയ് 13ന്: ചൈന സന്ദർശനത്തിനൊരുങ്ങി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്
May 11, 2026, 08:51 IST
ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മെയ് 13 മുതൽ 15 വരെ ചൈന സന്ദർശിക്കും. ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്
പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ (Agenda):
മെയ് 14, 15 തീയതികളിൽ ബെയ്ജിംഗിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയാവുക:
- വ്യാപാര ബന്ധം (Trade): നിലവിലുള്ള താരിഫ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതും, അമേരിക്കൻ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങളും ചൈന വാങ്ങുന്നതും സംബന്ധിച്ച നിർണ്ണായക കരാറുകൾ ഉണ്ടായേക്കും. ഒരു 'ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ്' (Board of Trade) രൂപീകരിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.
- ഇറാൻ വിഷയം: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളും ഇറാന്റെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള പങ്കും ട്രംപ് ചർച്ചകളിൽ ഉന്നയിക്കും. ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ ചൈനയുടെ സഹകരണം അമേരിക്ക തേടും.
- തായ്വാൻ പ്രതിസന്ധി: ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ വിഷയമായ തായ്വാന്റെ സ്വയംഭരണാധികാരവും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് ഇരു നേതാക്കളും സംസാരിക്കും.
- നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) & സാങ്കേതികവിദ്യ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും സുപ്രധാനമായ ധാതുക്കളുടെ (Rare Earth Minerals) കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിലും ധാരണയുണ്ടായേക്കും.
- റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ സംഘർഷം: റഷ്യയുമായുള്ള ചൈനയുടെ സഹകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ട്രംപ് ഷി ജിൻപിംഗുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
സന്ദർശനത്തിന്റെ രൂപരേഖ:
- മെയ് 13: ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ട്രംപ് ബെയ്ജിംഗിലെത്തും.
- മെയ് 14: ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം, ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ, 'ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹെവൻ' സന്ദർശനം, തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്വറ്റ് (വിരുന്ന്).
- മെയ് 15: വർക്കിംഗ് ലഞ്ച്, ചായസൽക്കാരം എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ട്രംപ് മടങ്ങും.
ഈ വർഷം അവസാനം ഷി ജിൻപിംഗ് വാഷിംഗ്ടൺ സന്ദർശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയോടെ തെളിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.