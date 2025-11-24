സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദം; യുക്രൈൻ നേരിടുന്നത് അതീവ നിർണായക നിമിഷമെന്ന് സെലെൻസ്കി
യുക്രൈൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ നിമിഷത്തെയാണ് (Critical Moment) അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകണമെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം യുക്രൈന് മേൽ ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.
അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് യുക്രൈന്റെ ദേശീയ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ അത് നിരാകരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയെന്ന വലിയൊരു പങ്കാളിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കുമെന്നും സെലെൻസ്കി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ശൈത്യകാലം യുക്രൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അധികാരമേൽക്കാനിരിക്കെ, യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം വേഗത്തിലാക്കിയതാണ് യുക്രൈനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.