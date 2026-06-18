ഇറാൻ സമാധാന കരാറിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് യു.എസ്; ഈ കരാർ ലോകത്തെ വൻ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

By  Metro Desk Jun 18, 2026, 09:05 IST
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യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള 14 ഇന സമാധാന കരാറിന്റെ (Memorandum of Understanding) പൂർണ്ണരൂപം ട്രംപ് ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടു. ഈ കരാറിലൂടെ ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കാനിരുന്ന ഒരു വലിയ 'ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം' (Worldwide Depression) ഒഴിവാക്കാൻ സാധിച്ചതായി യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

​ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനും യുദ്ധസാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി ഇറാനുമേലുള്ള ചില കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളിൽ യു.എസ് ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ പ്രകാരം ഇരുപക്ഷവും ലെബനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉടനടി ശാശ്വതമായ വെടിനിർത്തലിന് തയാറാകും. കൂടാതെ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാമെന്ന് ഇറാനും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.

​സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ തീവ്രനിലപാടുകാരിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ഈ കരാറിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിപണിക്ക് ഈ തീരുമാനം ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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