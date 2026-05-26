ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ സംഘർഷം പുകയുമ്പോഴും ഇറാൻ കരാർ ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതിയെന്ന് യുഎസ്
വാഷിങ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും നാവിക സംഘർഷ സാധ്യതകളും ആശങ്കകളും ശക്തമാകുന്നതിനിടയിലും, ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന കരാർ വലിയ പുരോഗതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം. മാസങ്ങളായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുഎസ്-ഇറാൻ ഭിന്നതകൾക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ യുഎസിന്റെ ഈ അമിത പ്രതീക്ഷകളെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
ആഗോള എണ്ണക്കടത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രപ്രധാന പാതയായ ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി പൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം ശേഖരം സുരക്ഷിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആണവായുധ നിർമ്മാണം തടയാനും ഈ കരാറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പകരമായി ഇറാന് മേലുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക, എണ്ണ വ്യാപാര ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താമെന്നും കരട് ധാരണാപത്രത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഖത്തർ, പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് നിലവിൽ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
പ്രധാന തർക്കവിഷയം: ഇറാന് മേലുള്ള നാവിക ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിന്റെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇറാൻ നൽകുന്നത്. മുൻപത്തെപ്പോലെ പൂർണ്ണമായ 'സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരം' അനുവദിക്കില്ലെന്നും തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം തുടരുമെന്നുമാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട്.
അതിനിടെ ഹോർമൂസ് മേഖലയിൽ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇറാൻ ചെറു മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികളും ചില സാങ്കേതിക ഭിന്നതകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിനും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകുന്ന ഒരു വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നയതന്ത്ര ലോകം.