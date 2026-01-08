വെനസ്വേലൻ ബന്ധമുള്ള രണ്ട് എണ്ണക്കപ്പലുകൾ അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുത്തു; പട്ടികയിൽ റഷ്യൻ കപ്പലും
വെനസ്വേലയ്ക്കെതിരായ സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് കൂറ്റൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യം പിടിച്ചെടുത്തു. മഡുറോ സർക്കാരിന് നിയമവിരുദ്ധമായി പണം സമാഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ കപ്പലുകളെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലുകൾ: 'എൻഎസ് ലഗൂണ' (NS Laguna) എന്ന റഷ്യൻ പതാകയുള്ള കപ്പലും, മറ്റൊരു ലിബീരിയൻ പതാകയുള്ള കപ്പലുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
- സ്ഥലം: കരീബിയൻ കടലിൽ വെച്ചാണ് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയും സംയുക്തമായി ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
- കാരണം: വെനസ്വേലയിലെ എണ്ണ നിയമവിരുദ്ധമായി കടത്തി മഡുറോ ഭരണകൂടത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു എന്ന ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി.
- റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം: തങ്ങളുടെ പതാക വഹിച്ച കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത നടപടി രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് 'കടൽക്കൊള്ള'യ്ക്ക് തുല്യമാണെന്നും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു.
- ഭാവി നടപടികൾ: കപ്പലുകൾ നിലവിൽ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തുറമുഖത്തേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലെ എണ്ണ കണ്ടുകെട്ടാനാണ് യുഎസ് നീക്കം.
നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ പിടികൂടി ന്യൂയോർക്കിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നടന്ന ഈ നീക്കം റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.
