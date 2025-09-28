"ഇന്ത്യയെ യു.എസ്സിന് 'പരിഹരിക്കണം'": തീരുവയെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ ന്യൂഡൽഹിയെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ലുട്നിക്ക്
വാഷിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് "ശരിയാക്കേണ്ട" രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യുഎസ് വാണിജ്യ സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക്ക് ന്യൂഡൽഹിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ തീരുവ ചുമത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ലുട്നിക്കിന്റെ ഈ പരാമർശം.
ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ദോഷകരമായ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകണമെന്നും, അമേരിക്കൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം വേണമെങ്കിൽ "ട്രംപ് പ്രസിഡന്റുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം" എന്നും ലുട്നിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ:
- "പരിഹരിക്കേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ": "ബ്രസീൽ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം രാജ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയോട് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണം, അവരുടെ കമ്പോളങ്ങൾ തുറക്കണം, അമേരിക്കയ്ക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന നടപടികൾ നിർത്തലാക്കണം," ലുട്നിക്ക് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
- റഷ്യൻ എണ്ണ ഇറക്കുമതി: റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെതിരെ ലുട്നിക്ക് നേരത്തെയും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ചുമത്തിയ 25% അധിക തീരുവ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വിമർശനം.
- കമ്പോള പ്രവേശനം: അമേരിക്കൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായി സഹകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം ഈ വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘം അടുത്തിടെ യുഎസ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് തീരുവയുടെ പേരിൽ ലുട്നിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
