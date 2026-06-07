ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് യു.എസ് സ്റ്റേഡിയം ജീവനക്കാർ സമരത്തിലേക്ക്; ഐ.സി.ഇ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
ലോസ് ഏഞ്ചലസ്: ഫിഫ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ പ്രമുഖ മത്സരവേദിയായ സോഫി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ (SoFi Stadium) ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിലേക്ക്. അമേരിക്കൻ പുരുഷ ടീമിന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സ്റ്റേഡിയം ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ജീവനക്കാർ സമരത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ബാർട്ടൻഡർമാർ, സെർവർമാർ, പാചകക്കാർ, ഡിഷ്വാഷർമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന 'യുണൈറ്റ് ഹിയർ ലോക്കൽ 11' (UNITE HERE Local 11) എന്ന യൂണിയനിലെ 96 ശതമാനം അംഗങ്ങളും പണിമുടക്കിനെ അനുകൂലിച്ചു. വേതന വർദ്ധനവിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
എന്താണ് ഐ.സി.ഇ (ICE) നിരോധന ആവശ്യം?
യു.എസിലെ കർശനമായ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്ന ഫെഡറൽ ഏജൻസിയായ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (ICE) ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് എന്നതാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. വിദേശത്തുനിന്നും എത്തുന്ന കാണികൾക്കും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്കും യാതൊരുവിധ ഭയവുമില്ലാതെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കണമെന്നും, അതിനായി ഇമിഗ്രേഷൻ റെയ്ഡുകളിൽ നിന്നും തങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വേണമെന്നും യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കൂടാതെ, അക്രഡിറ്റേഷനായി തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഫിഫയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിലൂടെ അത് ഐ.സി.ഇ ഏജൻസിയുടെ കൈകളിൽ എത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയും ജീവനക്കാർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
"തൊഴിലാളികൾക്ക് വീട്ടുവാടക കൊടുക്കാനുള്ള ശമ്പളം പോലും ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, ജോലിക്ക് വരണോ അതോ ഐ.സി.ഇ ഉദ്യോഗസ്ഥരാൽ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയക്കണോ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകകപ്പ് കൊണ്ട് ലോസ് ഏഞ്ചലസിന് എന്ത് നേട്ടമാണുള്ളത്?"
— കുർട്ട് പീറ്റേഴ്സൺ (യൂണിയൻ കോ-പ്രസിഡന്റ്)
അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം
സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 'ലെജൻഡ്സ് ഗ്ലോബൽ' (Legends Global) കമ്പനിയുമായി യൂണിയൻ തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും ചർച്ചകൾ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധാരണയിൽ എത്താൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ വിഭാഗം നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും, അത് തീവ്രവാദ ഭീഷണികൾ തടയുന്നതിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മാത്രമായിരിക്കും എന്നും, സിവിൽ കുടിയേറ്റ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള റെയ്ഡുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റ, മിയാമി തുടങ്ങിയ മറ്റ് ലോകകപ്പ് വേദികളിലെ പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളും സമാനമായ രീതിയിൽ ലോകകപ്പ് വേളയിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനകൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.