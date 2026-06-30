ട്രംപിന്റെ അധികാരം വിപുലീകരിച്ച് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി; ഫെഡറൽ റിസർവ് ഗവർണർ ലിസ കുക്കിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ സ്വതന്ത്ര ഫെഡറൽ ഏജൻസികളുടെ തലവന്മാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി ചരിത്രപരമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ വിധിയോടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങളിൽ വൻ വിപുലീകരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതി ട്രംപിന് ഇളവ് നൽകിയില്ല. ഫെഡറൽ റിസർവ് ഗവർണർ ലിസ കുക്കിനെ ഉടനടി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശ്രമം സുപ്രീം കോടതി 5-4 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തള്ളി.
തനിക്കെതിരെയുള്ള ഭവന വായ്പ തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളിൽ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്ന ലിസ കുക്കിന് പദവിയിൽ തുടരാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളുടെ തലവന്മാരെ വ്യക്തമായ കാരണം ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ പുറത്താക്കാൻ പ്രസിഡന്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജോൺ റോബർട്സ് വ്യക്തമാക്കിയ ഭൂരിപക്ഷ വിധിയിൽ പറയുന്നു.
കോടതിയിലെ ആറ് യാഥാസ്ഥിതിക ജഡ്ജിമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിധി ഉണ്ടായത്. ഇതിലൂടെ, ഏജൻസി ഭാരവാഹികളെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമില്ലാതെ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചിരുന്ന 91 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'ഹംഫ്രീസ് എക്സിക്യൂട്ടർ' (Humphrey's Executor) നിയമപരമായ മുൻവിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി. കോടതിയുടെ ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനത്തെ ട്രംപ് സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ, ഇത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന അധികാരങ്ങളുടെ വേർതിരിവിനെ ബാധിക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റിന് പരിധിയില്ലാത്ത അധികാരം നൽകുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലിബറൽ ജഡ്ജിമാർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് (Dissent) രേഖപ്പെടുത്തി.