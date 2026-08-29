വെനസ്വേലയുടെ വൻ എണ്ണശേഖരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യു.എസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു: ട്രംപ്

By  Metro Desk Updated: Aug 29, 2026, 10:41 IST
അമേരിക്ക

വാഷിംഗ്ടൺ: വെനസ്വേലയുടെ വൻതോതിലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗിക നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെനസ്വേലയിലെ 65 ശതകോടി ബാരലിലധികം വരുന്ന എണ്ണശേഖരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗ നിയന്ത്രണവും അമേരിക്കൻ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിലാക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

​സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സഹകരണത്തോടെയും വെനസ്വേലൻ ഇടക്കാല ഭരണകൂടവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് ഈ നീക്കം. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ധനവില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും വെനസ്വേലയുടെ തകർന്നടിഞ്ഞ ഊർജ്ജ മേഖലയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും ഈ കരാറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.

​എന്നാൽ, കരാറിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെനസ്വേലൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചകളും ആശങ്കകളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.

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