വെനസ്വേലയുടെ വൻ എണ്ണശേഖരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യു.എസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു: ട്രംപ്
വാഷിംഗ്ടൺ: വെനസ്വേലയുടെ വൻതോതിലുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരത്തിന്റെ ഭാഗിക നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്ന് യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെനസ്വേലയിലെ 65 ശതകോടി ബാരലിലധികം വരുന്ന എണ്ണശേഖരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗ നിയന്ത്രണവും അമേരിക്കൻ പങ്കാളിത്തത്തിന് കീഴിലാക്കാനുള്ള ചരിത്രപരമായ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സഹകരണത്തോടെയും വെനസ്വേലൻ ഇടക്കാല ഭരണകൂടവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷവുമാണ് ഈ നീക്കം. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ധനവില ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും വെനസ്വേലയുടെ തകർന്നടിഞ്ഞ ഊർജ്ജ മേഖലയെ പുനരുദ്ധരിക്കാനും ഈ കരാറിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ, കരാറിന്റെ നിയമപരമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെനസ്വേലൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആഗോളതലത്തിൽ ചർച്ചകളും ആശങ്കകളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.