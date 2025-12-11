യുഎസ് തീരുവകൾ: ചൈനയുടെ വ്യാപാരതന്ത്രം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു; ലോക വിപണിയിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ച് ചൈനീസ് കയറ്റുമതി
Dec 11, 2025, 12:25 IST
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് മേൽ കനത്ത ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ (Tariffs) ചുമത്തിയതോടെ, അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ തിരിച്ചടി മറികടക്കാൻ ചൈന തങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി തന്ത്രത്തിൽ (Export Strategy) വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. യുഎസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞപ്പോഴും, മറ്റ് ലോക വിപണികളിലേക്ക് ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ച് ചൈന മൊത്തത്തിലുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
- പ്രധാന നീക്കം: യുഎസ് തീരുവകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ചൈനയുടെ കയറ്റുമതിക്കാർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളെയും മറ്റ് നോൺ-യുഎസ് വിപണികളെയുമാണ്.
- പുതിയ വിപണികൾ: ആസിയാൻ (ASEAN) രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ചൈനയുടെ വ്യാപാരം ഗണ്യമായി വർധിച്ചു. ലാറ്റിനമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, അവിടെ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിലകുറച്ച് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു.
- ഒഴിവാക്കാനുള്ള തന്ത്രം (Evasion Tactics): ചില ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നേരിട്ട് യുഎസിലേക്ക് അയക്കാതെ, തീരുവ കുറവുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ വഴി (ഉദാഹരണത്തിന്: വിയറ്റ്നാം, മെക്സിക്കോ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ അസംബ്ലിംഗ് നടത്തി) യുഎസിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള 'വളഞ്ഞ വഴികൾ' (Diverting Goods) ചൈനീസ് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- ഫലം: യുഎസ് തീരുവകളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലിച്ചു. യുഎസിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് കയറ്റുമതിയിൽ ഇടിവുണ്ടായെങ്കിലും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കയറ്റുമതിയിൽ ചൈനയുടെ വിഹിതം കുറയാതെ നിലനിർത്താനോ വർധിപ്പിക്കാനോ കഴിഞ്ഞു.
- മുന്നറിയിപ്പ്: ഈ നീക്കം, ആഗോള സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി വിപണിയിൽ ചൈനയുടെ ആധിപത്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, തങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൈന ഒരു ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി (Geopolitical Force) മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് 100% വരെ അധിക തീരുവ ചുമത്താനുള്ള ട്രംപിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വ്യാപാര യുദ്ധം ഭാവിയിൽ ഏത് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നത് ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വിഷയമാണ്.