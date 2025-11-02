സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ യു.എസ്.-ചൈന സൈനിക ചാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ധാരണയായതായി ഹെഗ്സെത്ത്
Updated: Nov 2, 2025, 09:33 IST
സംഘർഷ സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി നേരിട്ടുള്ള സൈനിക-സൈനിക ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ ധാരണയായതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി (സെക്രട്ടറി ഓഫ് വാർ) പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് അറിയിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ
- അനൗൺസ്മെന്റ്: മലേഷ്യയിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനീസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി അഡ്മിറൽ ഡോങ് ജൂനുമായി താൻ നടത്തിയ ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെയാണ് ഹെഗ്സെത്ത് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
- ലക്ഷ്യം: ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ "സംഘർഷരഹിതമാക്കാനും (deconflict), ലഘൂകരിക്കാനും (deescalate)" ഘടനാപരമായ പ്രതിരോധ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ഇരുപക്ഷവും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു.
- ഉന്നതതല ധാരണ: ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പോസിറ്റീവ് തരംഗമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു.
- കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ: നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും ഹെഗ്സെത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നു: യു.എസ്.-ചൈന ബന്ധം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്നും, സമാധാനവും സ്ഥിരതയും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മികച്ച പാതയാണെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ താനും അഡ്മിറൽ ഡോങും യോജിക്കുന്നതായും ഹെഗ്സെത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
