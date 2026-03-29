ഇറാനിലേക്ക് കാലുകുത്തിയാൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെ 'ചുട്ടുചാമ്പലാക്കും'; കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ
Mar 29, 2026, 16:59 IST
ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കരസേനയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തമായിരിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഖാലിബാഫ്. യുഎസ് സൈന്യം ഇറാനിലെത്തിയാൽ അവരെ 'തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കാൻ' (Set them on fire) തങ്ങളുടെ സൈന്യം സജ്ജമായിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുഎസും ഇസ്രായേലും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ച് മുപ്പതാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഖാലിബാഫിന്റെ ഈ പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവന പുറത്തുവരുന്നത്.
വാർത്തയിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ:
- രഹസ്യ നീക്കം: സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും, അമേരിക്ക രഹസ്യമായി ഇറാനെതിരെ കരയുദ്ധത്തിന് പദ്ധതിയിടുകയാണെന്ന് ഖാലിബാഫ് ആരോപിച്ചു.
- സൈനിക സന്നദ്ധത: തങ്ങളുടെ മിസൈലുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ സജ്ജമാണെന്നും, ശത്രുക്കളുടെ ഏത് നീക്കത്തെയും നേരിടാൻ ഇറാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഭീഷണി: യുഎസ് സൈന്യത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ, മേഖലയിലെ അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളെയും വകവരുത്തുമെന്ന് ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം: ഫെബ്രുവരി 28-ന് ഇസ്രായേലും യുഎസും ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളെ തുടർന്നാണ് നിലവിലെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്. പേർഷ്യൻ കടലിടുക്കിലെ (Strait of Hormuz) കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെയും ഈ സംഘർഷം ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പിരിമുറുക്കം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ്. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ 'യുഎസ്എസ് ട്രിപ്പോളി' (USS Tripoli) ആയിരക്കണക്കിന് മറീനുകളുമായി മേഖലയിലെത്തിയതും സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു.