ജിബ്രാൾട്ടർ കടന്ന് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ; ഇറാൻ അതിർത്തി ലക്ഷ്യം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ USS ജെറാൾഡ് ആർ ഫോർഡ് (USS Gerald R. Ford) ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് കടന്ന് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ പ്രവേശിച്ചതും, ഖത്തറിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും യുഎസ് താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരുടെ പിൻവാങ്ങലും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
1. USS ജെറാൾഡ് ആർ ഫോർഡിന്റെ വരവ്:
വെള്ളിയാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 20, 2026) ഈ കൂറ്റൻ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ജിബ്രാൾട്ടർ കടലിടുക്ക് കടന്നു. ഏകദേശം 90 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ കപ്പൽ, ഇസ്രായേൽ തീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാന് അടുത്തോ നിലയുറപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതിനകം തന്നെ മേഖലയിലുള്ള USS എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്ന കപ്പലിനൊപ്പം ഫോർഡ് കൂടി ചേരുന്നതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അമേരിക്കയുടെ സൈനികശക്തി പതിൻമടങ്ങ് വർധിക്കും.
2. ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ താവളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം:
ഖത്തറിലെ അൽ-ഉദൈദ് (Al Udeid) എയർബേസിൽ നിന്നും ബഹ്റൈനിലെ യുഎസ് നേവിയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ (5th Fleet) ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെ മാറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
- എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നു? അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചാൽ പകരമായി ഇറാൻ ഈ താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാണ് സൈനികരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്.
3. ട്രംപിന്റെ സമയപരിധി:
ആണവ കരാറിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ 10 മുതൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ വിഭാഗം (Pentagon) ഇതിനകം തന്നെ ആക്രമണത്തിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ട്രംപിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി: കൗണ്ട്ഡൗൺ തുടങ്ങിയോ?
പല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ഈ നീക്കങ്ങളെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ 'കൗണ്ട്ഡൗൺ' ആയിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില വശങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്:
- നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ: ഒമാനും ജനീവയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇപ്പോഴും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാൻ തങ്ങളുടെ അവസാന തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- സ്മരണിക: 2025 ജൂണിൽ ഇറാനിലെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നേരെ അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേർന്ന് നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ മിഡ്നൈറ്റ് ഹാമർ' (Operation Midnight Hammer) പോലെ മറ്റൊരു മിന്നലാക്രമണമാണോ അതോ ആഴ്ചകൾ നീളുന്ന വലിയ യുദ്ധമാണോ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വലിയ ചോദ്യം.