By News DeskAug 22, 2025, 20:51 IST
വെനസ്വേലയുടെ തീരത്ത് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ: എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
വെനസ്വേലയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചത് മേഖലയിലെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയകളെ നേരിടാനുള്ള തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരമുള്ള രാജ്യമായ വെനസ്വേലയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെനസ്വേലയുടെ എണ്ണ വ്യവസായത്തെ വർഷങ്ങളായി യുഎസ് ഉപരോധങ്ങൾ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. എണ്ണ ഉത്പാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും ഇത് വലിയ കുറവ് വരുത്തി. ഇപ്പോൾ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഉപരോധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും എണ്ണക്കപ്പലുകളുടെ നീക്കങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഈ നീക്കം അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിപണിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്ന ഭയം എണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാം. അതേസമയം, വെനസ്വേലയ്ക്ക് എണ്ണ നൽകുന്ന പ്രധാന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നീക്കം ചൈനയെ വെനസ്വേലയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമോ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. യുഎസ് സൈനിക വിന്യാസത്തിന് മറുപടിയായി, വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോ നാല് ദശലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സൈനികരെ രാജ്യത്തുടനീളം വിന്യസിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഇത് മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കി. ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൽ കൂടുതൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ അതോ നയതന്ത്ര തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്നതും കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്.  

