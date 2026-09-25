സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കാൻ യുഎസ്-ചൈന ചർച്ച; ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഷി ചിൻപിങ്
വാഷിങ്ടൺ: ലോക വൻശക്തികളായ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ സൈനിക ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നിർണായക ഉപാധികൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ ഉച്ചകോടിയിലാണ് നയതന്ത്രബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ഷി ചിൻപിങ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയും സുതാര്യമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെയും പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഷി ചിൻപിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുഎസും ചൈനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഇരുപക്ഷത്തിനും കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നും സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സൈനിക തർക്കങ്ങളും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്ഥിരമായ ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ശക്തമാക്കണമെന്ന് ചൈന നിർദേശിച്ചു. തായ്വാൻ വിഷയം, വ്യാപാര തർക്കങ്ങൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ നിയന്ത്രണം തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങളും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നുവന്നു.
ട്രംപും ഷി ചിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദത്തെ ട്രംപ് പ്രശംസിക്കുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക-വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.