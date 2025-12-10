വെനസ്വേലൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം യുഎസ് എഫ്/എ-18 ജെറ്റുകൾ; മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുന്നു
കറാക്കസ്/വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും വെനസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന തരത്തിൽ, യുഎസ് സൈന്യം വെനസ്വേലൻ ഉൾക്കടലിൽ (Gulf of Venezuela) തങ്ങളുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. രണ്ട് യുഎസ് നേവി എഫ്/എ-18 ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നടത്തിയ ഈ പരിശീലന പറക്കൽ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വെനസ്വേലൻ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന സംഭവമാണ്.
ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വെനസ്വേലയുടെ തീരപ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉൾക്കടലിന് മുകളിലൂടെ 30 മിനിറ്റിലധികം വിമാനങ്ങൾ വട്ടമിട്ട് പറന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇത് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിമാനങ്ങൾ: യുഎസ് നേവിയുടെ രണ്ട് എഫ്/എ-18 ഹോർനെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ.
- സ്ഥലം: ഗൾഫ് ഓഫ് വെനസ്വേല.
- ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം: അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പതിവ് പരിശീലന പറക്കൽ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇത് പ്രകോപനപരമായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- സംഘർഷം: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയ്ക്കെതിരായ യുഎസ് സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കരീബിയൻ മേഖലയിൽ ലഹരിമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് തടയാനെന്ന പേരിൽ അമേരിക്ക അടുത്തിടെ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
- വെനസ്വേലയുടെ നിലപാട്: അമേരിക്കൻ നടപടികളെ വെനസ്വേലൻ ഭരണകൂടം 'പ്രകോപനപരവും ആക്രമണപരവു'മായാണ് കാണുന്നത്. മഡുറോ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
നേരത്തെ യുഎസ് B-52, B-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോഴത്തെ എഫ്/എ-18 ജെറ്റുകളുടെ നീക്കം വെനസ്വേലൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതാണ്. ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ കരീബിയൻ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.