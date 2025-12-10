വെനസ്വേലൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം യുഎസ് എഫ്/എ-18 ജെറ്റുകൾ; മേഖലയിൽ ആശങ്ക വർധിക്കുന്നു

By Metro DeskDec 10, 2025, 09:44 IST
Us Mi

കറാക്കസ്/വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയും വെനസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന തരത്തിൽ, യുഎസ് സൈന്യം വെനസ്വേലൻ ഉൾക്കടലിൽ (Gulf of Venezuela) തങ്ങളുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു. രണ്ട് യുഎസ് നേവി എഫ്/എ-18 ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ നടത്തിയ ഈ പരിശീലന പറക്കൽ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ യുഎസ് സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വെനസ്വേലൻ വ്യോമാതിർത്തിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തുന്ന സംഭവമാണ്.

​ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വെനസ്വേലയുടെ തീരപ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉൾക്കടലിന് മുകളിലൂടെ 30 മിനിറ്റിലധികം വിമാനങ്ങൾ വട്ടമിട്ട് പറന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇത് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • വിമാനങ്ങൾ: യുഎസ് നേവിയുടെ രണ്ട് എഫ്/എ-18 ഹോർനെറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ.
  • സ്ഥലം: ഗൾഫ് ഓഫ് വെനസ്വേല.
  • ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം: അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പതിവ് പരിശീലന പറക്കൽ മാത്രമാണ് നടന്നതെന്ന് യുഎസ് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇത് പ്രകോപനപരമായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
  • സംഘർഷം: വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോയ്‌ക്കെതിരായ യുഎസ് സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കരീബിയൻ മേഖലയിൽ ലഹരിമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് തടയാനെന്ന പേരിൽ അമേരിക്ക അടുത്തിടെ സൈനിക വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.
  • വെനസ്വേലയുടെ നിലപാട്: അമേരിക്കൻ നടപടികളെ വെനസ്വേലൻ ഭരണകൂടം 'പ്രകോപനപരവും ആക്രമണപരവു'മായാണ് കാണുന്നത്. മഡുറോ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

​നേരത്തെ യുഎസ് B-52, B-1 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോഴത്തെ എഫ്/എ-18 ജെറ്റുകളുടെ നീക്കം വെനസ്വേലൻ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതാണ്. ഈ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ കരീബിയൻ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സംഘർഷഭരിതമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like