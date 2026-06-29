യുഎസ് - ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം ശക്തം; പശ്ചിമേഷ്യയിൽ താൽക്കാലിക സമാധാന കരാർ തകർച്ചയിലേക്ക്
വാഷിംഗ്ടൺ / ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനികാക്രമണങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തമായതോടെ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്ന താൽക്കാലിക സമാധാന ഉടമ്പടി ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ അനുകൂല സേന ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് മേഖല വീണ്ടും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
ഇറാൻ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (CENTCOM) ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ സംഭരണശാലകൾ, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, വ്യോമ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെ കടുത്ത വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി കുവൈറ്റിലെയും ബഹ്റൈനിലെയും യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് സംയുക്ത മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു.
സമാധാന ഉടമ്പടി ലംഘിക്കുന്നത് തുടർന്നാൽ യുദ്ധം പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ സൈനിക നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും പൂർണ്ണമായി നിർത്തലാക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാട്. ആക്രമണങ്ങൾ ഇരുപക്ഷവും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ പിന്നീട് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ്.