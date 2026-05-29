അമേരിക്ക-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ധാരണയായി; അന്തിമ അനുമതിക്കായി ട്രംപിന്റെ തീരുമാനം കാത്ത് ലോകം
May 29, 2026, 08:23 IST
ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ പ്രാഥമിക ചട്ടക്കൂടിന് (Ceasefire Framework) ഇരുരാജ്യങ്ങളും അംഗീകാരം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ, കരാർ പൂർണ്ണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അന്തിമ അനുമതി കൂടി ആവശ്യമാണ്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ:
- ധാരണയായ ചട്ടക്കൂട്: ദീർഘനാളത്തെ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത താൽക്കാലികമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളിൽ ഇരുപക്ഷവും ഏകദേശ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട് നിർണ്ണായകം: കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ട്രംപ് ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചാൽ മാത്രമേ വെടിനിർത്തൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.
- ആഗോള സ്വാധീനം: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ (Middle East) വൻ യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വെടിനിർത്തൽ ധാരണ ഏറെ നിർണ്ണായകമാണ്. ഇത് മേഖലയിൽ സമാധാനം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും നയതന്ത്രജ്ഞർ.