യുഎസ്-ഇറാൻ സംഘർഷം: വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ ചൈനയ്ക്ക് ആശങ്ക
യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ (UN) ഇറാന് നയതന്ത്രപരമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് തുടരുമ്പോഴും, അമേരിക്കയുമായുള്ള ഇറാന്റെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കാരണമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക-തന്ത്രപരമായ നഷ്ടങ്ങളിൽ ചൈന കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
തന്റെ സമീപകാല ബീജിംഗ് സന്ദർശനത്തിനിടെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) തുറന്നു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിംഗ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് "എത്രയും വേഗം" വീണ്ടും തുറക്കണമെന്നും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ "സമഗ്രവും ശാശ്വതവുമായ വെടിനിർത്തൽ" ഉണ്ടാകണമെന്നും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ്, ചൈനയുടെ خام എണ്ണ (Crude oil) ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 45 ശതമാനവും കടന്നുപോയിരുന്നത് ഈ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെയായിരുന്നു.
ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് വില ബാരലിന് 117 ഡോളറായി ഉയരുകയും, യഥാർത്ഥ എണ്ണക്കയറ്റുമതികൾ (physical oil cargoes) 150 ഡോളർ വരെയുള്ള ഉയർന്ന വിലകളിൽ വ്യാപാരം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ, കഴിഞ്ഞ മാസം എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ 20 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയും മെയ് 9-ന് ആഭ്യന്തര ഗ്യാസോലിൻ, ഡീസൽ വിലകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുമാണ് ചൈന ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ചൈനയിലെ ഉൽപ്പാദന വില (producer prices) 45 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തിയതായും ഉപഭോക്തൃ പണപ്പെരുപ്പം (consumer inflation) വേഗത്തിലായതായും റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്കപ്പുറമുള്ള സാമ്പത്തിക തകർച്ച
എന്നാൽ ചൈനീസ് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടായ ആഘാതം കേവലം ഊർജ്ജ വിതരണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല.
ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ കസ്റ്റംസ് വിവരങ്ങൾ ബീജിംഗ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, മാർച്ച് മാസത്തിലെ കണക്കുകൾ തന്നെ ഈ മേഖലയിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് കയറ്റുമതിയിലുണ്ടായ വൻ തകർച്ചയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
ചൈനീസ് കസ്റ്റംസ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിച്ച ആദ്യ മാസമായ മാർച്ചിൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി വെറും 5.7 ബില്യൺ ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മാസമിത് 13.2 ബില്യൺ ഡോളറായിരുന്നു.
മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കുള്ള ചൈനീസ് കയറ്റുമതി ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് 57 ശതമാനമാണ് ഇടിഞ്ഞത്.
ഈ കണക്കുകൾ ചൈന നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുടനീളം ഏകദേശം 39.4 ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള പദ്ധതികളാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ നടപ്പിലാക്കുകയോ നിക്ഷേപം നടത്തുകയോ ചെയ്തത്.
എന്നാൽ ഈ മേഖല കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും, ഇറാൻ അതിന്റെ അറബ് അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ, ബീജിംഗിന്റെ പ്രാദേശിക നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പലതും കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടുകയാണ്.
അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും ചൈനയുടെ നിലപാടും
ടെഹ്റാനുമേൽ ചൈന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല. ഇറാന്റെ അറബ് അയൽരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചൈന ഏകദേശം 340 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ സാധനങ്ങളാണ് കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഇത് ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ മൊത്തം വലുപ്പത്തിന് തുല്യമാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ, തങ്ങളുടെ സമ്പന്നരായ പ്രാദേശിക പങ്കാളികളുടെ ആശങ്കകളെ ബീജിംഗിന് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള خام എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ചൈനയുടെ പക്കലുള്ള ഒരു പ്രധാന മാർഗ്ഗം. വിപണിയിൽ ശക്തമായ ആവശ്യകതയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും, മാർച്ചുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതിയിൽ ചൈന മൂന്നിലൊന്ന് കുറവ് വരുത്തിയതായി 'കെപ്ലർ' (Kpler) നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതോടെ വാങ്ങൽ പ്രതിദിനം 1.16 മില്യൺ ബാരലായി ചുരുങ്ങി.
എണ്ണയിതര വ്യാപാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇറാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളി ചൈന തന്നെയാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, നയതന്ത്രതലത്തിൽ ടെഹ്റാനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ബീജിംഗ് തുടർന്നു പോരുന്നു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് പിന്തുണയോടെ യുഎന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമീപകാല പ്രമേയങ്ങളെ ചൈനയും റഷ്യയും എതിർത്തിരുന്നു. ഈ നടപടികൾ ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും കൂടുതൽ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നുമാണ് അവർ വാദിച്ചത്.
നിർദ്ദിഷ്ട പ്രമേയം "സഹായകരമല്ല" എന്നും അതിന്റെ സമയവും ഉള്ളടക്കവും തെറ്റാണെന്നും ചൈനയുടെ യുഎൻ പ്രതിനിധി ഫു ഗോങ് പറയുകയുണ്ടായി.
പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വിപുലമായ മത്സരത്തിൽ ബീജിംഗിന് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു വലിയ കരുക്കളായി ഇറാൻ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും, വാഷിംഗ്ടണിന് മുന്നിൽ ഇറാൻ തന്ത്രപരമായി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ചൈന തയ്യാറായേക്കില്ല.