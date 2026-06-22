യു.എസ് - ഇറാൻ ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പൂർത്തിയായി; സമാധാന ഉടമ്പടിക്കുള്ള നിർണായക റോഡ്മാപ്പിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവെച്ചു
ബർഗൻസ്റ്റോക്ക് (സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്): അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബർഗൻസ്റ്റോക്കിൽ വെച്ച് നടന്ന അതിനിർണായകമായ ഉന്നതതല സമാധാന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയായതായി മധ്യസ്ഥരായ പാകിസ്താനും ഖത്തറും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒപ്പുവെച്ച ഇസ്ലാമാബാദ് ധാരണാപത്രത്തിന്റെ (MoU) അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ സമാധാനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള 60 ദിവസത്തെ ഒരു റോഡ്മാപ്പിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യു.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി വാൻസിന്റെയും ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബാഗർ ഗാലിബാഫ്, വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി എന്നിവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചർച്ചകൾ.
പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ:
ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷ: ഹോർമൂസ് പ്രണാലിയിലൂടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാനും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയ സംവിധാനം (Communication Line) സ്ഥാപിക്കാൻ ധാരണയായി.
ലെബനൻ വിഷയം: ലെബനനിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ലെബനൻ സർക്കാരിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു 'ഡി-കോൺഫ്ലിക്ഷൻ സെൽ' (De-confliction Cell) രൂപീകരിക്കും.
സാമ്പത്തിക ഇളവുകൾ: ഇറാന്റെ എണ്ണ, പെട്രോകെമിക്കൽ കയറ്റുമതികൾക്കുള്ള ഉപരോധങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകാനും മരവിപ്പിച്ച ചില ഇറാനിയൻ ആസ്തികൾ വിട്ടുനൽകാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
തുടക്കത്തിൽ ചില തർക്കങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടായെങ്കിലും ചർച്ചകൾ വിജയകരമാക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ മധ്യസ്ഥരായ പാകിസ്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹബാസ് ശരീഫിനും ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിനും ഇറാൻ നന്ദി അറിയിച്ചു. പ്രധാന നേതാക്കൾ മടങ്ങിയെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ അടങ്ങുന്ന സംഘം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ തുടർചർച്ചകൾ നടത്തും.