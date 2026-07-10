പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കിടെ യുഎസ്-ഇറാൻ മിസൈലാക്രമണം ശക്തം
ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരം ആറുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന വിലാപയാത്രകൾക്കൊടുവിൽ ജന്മനാടായ മഷാദിൽ സംസ്കരിച്ചു. എന്നാൽ, ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ശക്തമായ മിസൈലാക്രമണങ്ങൾ കൈമാറിയത് മേഖലയെ വീണ്ടും സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഖമേനിയുടെ സംസ്കാരം: നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മൃതദേഹം ഷിയാ മുസ്ലിംകളുടെ വിശുദ്ധ കേന്ദ്രമായ മഷാദിലെ ഇമാം റെസ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ സംസ്കരിച്ചത്.
ശക്തമായ യുഎസ് ആക്രമണം: ഖമേനിയുടെ വിലാപയാത്ര ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇറാനിലെ റെയിൽവേ പാലങ്ങൾക്കും ബുഷെറിലെ ആണവനിലയത്തിന് സമീപമുള്ള സൈനിക താവളങ്ങൾക്കും നേരെ യുഎസ് ക്രൂസ് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു.
ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി: ഇതിന് മറുപടിയായി കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചു. ജോർദാനിലും ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ പതിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ അവസാനിച്ചതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇറാന്റെ ഭീഷണി പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് അമേരിക്കൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ് ഖമേനിക്ക് വിടചൊല്ലാൻ മഷാദിലെ തെരുവുകളിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. 'അമേരിക്കയ്ക്ക് നാശം', 'ട്രംപിനെ വധിക്കും' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ മേഖലയിൽ കനത്ത ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടുമൊരു വൻ യുദ്ധത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് തെളിയുന്നത്.