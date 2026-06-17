​യു.എസ് - ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ: 30,000 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ ഫണ്ട്; പകുതിയിലധികവും ഇതിനകം ഉറപ്പാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്

By  Metro Desk Jun 17, 2026, 11:50 IST
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യു.എസും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെക്കാനിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ സമാധാന ഉടമ്പടിയുടെ (Framework Agreement) ഭാഗമായി ഇറാനിൽ വൻതോതിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ 30,000 കോടി ഡോളറിന്റെ (300 Billion USD) പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിട്ട തുകയുടെ പകുതിയിലധികവും (150 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം) വിവിധ ആഗോള കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതായി അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസിയായ റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

​യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ നിന്ന് ഇറാന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ വീണ്ടെടുക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങൾക്കും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക താല്പര്യം നിലനിർത്താനുമാണ് 'റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഫണ്ട്' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം: ഈ ഫണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ടുകളോ ഗ്രാന്റുകളോ ഉപയോഗിക്കില്ല. യു.എസ്, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഏഷ്യ, തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളാണ് നിക്ഷേപം നടത്തുക.

പ്രധാന നിക്ഷേപ മേഖലകൾ: ഊർജ്ജം (Energy), ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നിർമ്മാണ മേഖല (Manufacturing), ഗതാഗതം, എയർപോർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായിരിക്കും മുൻഗണന.

ചർച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലം: ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വഴിയുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കാനും ഇരുരാജ്യങ്ങളും നേരത്തെ ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു. ഇറാൻ ആദ്യം 40,000 കോടി ഡോളർ യുദ്ധനഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും യു.എസ് അത് നിരസിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പകരം ഈ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപ ഫണ്ട് എന്ന ആശയം ഉയർന്നുവന്നത്.

നിബന്ധനകൾ: ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുകയും അന്താരാഷ്ട്ര പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഫണ്ട് പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകൂ എന്ന് യു.എസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

​വെള്ളിയാഴ്ച വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്‌റാനും തമ്മിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്ന താല്കാലിക കരാറിന് ശേഷം അടുത്ത 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതികളുടെ അന്തിമ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് വിവരം. 

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