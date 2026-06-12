അമേരിക്ക-ഇറാൻ സമാധാനക്കരാർ: ജനീവയിൽ ഞായറാഴ്ച ഒപ്പുവെച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ജനീവ: ഗൾഫ് മേഖലയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നിർണായക സമാധാന ധാരണാപത്രത്തിൽ (Memorandum of Understanding) അമേരിക്കയും ഇറാനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജനീവയിൽ വെച്ച് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച (ജൂൺ 14) കരാർ ഒപ്പുവെക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് പാശ്ചാത്യ നയതന്ത്ര സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) തുറന്നുനൽകുന്നതും, നിലവിലെ താല്കാലിക വെടിനിർത്തൽ 60 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടുന്നതുമാണ് സമാധാന കരാറിന്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ടമെന്നാണ് സൂചന. ഇറാനുമേലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായി പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകും.
അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും (JD Vance) ഇറാന്റെ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫും (Mohammed Baqer Qalibaf) തമ്മിലാകും ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഖത്തർ, പാകിസ്താൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
അതേസമയം കരാറിന്റെ കരട് രേഖയ്ക്ക് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനിയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലബനനിലെ ഇസ്രായേൽ-ഹിസ്ബുള്ള പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും സമാധാന കരാറിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.